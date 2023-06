Pripadniki mariborske policijske enote za izravnalne ukrepe so na avtocestni pri Slovenski Bistrici včeraj ustavili hitrostnega rekorderja.

Romunskemu vozniku (na sliki) so namerili kar 246 kilometrov na uro, za kar so mu izrekli 1200 evrov globe in pripisali devet kazenskih točk.

