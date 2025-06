Slovenska Bistrica: Razstava ročnih del 

Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je v začetku junija v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica postavilo razstavo z naslovom Nitke pišemo zgodbo.

Članice sekcije Nitke so razstavile ročna dela, ki se odražajo v zanimivih vzorcih pletenin, kvačkanih izdelkih, vezenih prtičkih ter drugih dekorativnih izdelkih. Sekcija, ki deluje že 35 let, vsako leto razstavlja v KS Impol, na medobčinski razstavi v Gradu Slovenska Bistrica in širše po Sloveniji. Odlikuje jih tudi dobrodelnost, saj so v letu 2023 spletle 145 parov copatkov za novorojenčke mariborske porodnišnice. Njihovi prtički in drugi izdelki krasijo marsikateri dom, saj jih v društvu podarjajo kot priložnostna darila.