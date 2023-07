SLOVENSKA BISTRICA Pripor za serijskega vlomilca

Preiskovalna sodnica mariborskega okrožnega sodišča je odredila pripor za 37-letnika, ki ga sumijo serije vlomov na območju Slovenske Bistrice.

Od konca lanskega maja naj bi jih izvršil kar 17, večinoma je vlamljal v gostinske lokale, stanovanjske hiše in razna podjetja, od koder je kradel predvsem gotovino.

Osumljencu so pred dvema mesecema že odvzeli prostost in pri njem opravili hišno preiskavo, kjer so našli predmete, ki bodo del dokaznega postopka. Zasegli so mu tudi manjšo količino metadona in konoplje.

