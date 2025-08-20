SLOVENSKA BISTRICA Primer ustreljene štorklje še preiskujejo

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da nadaljujejo preiskavo v zvezi s prijavo streljanja na štorkljo, za kar sumijo mladoletnika z območja Slovenske Bistrice, ki se je zavarovane ptice lotil z zračno puško.

Osumljenec se bo po vsej verjetnosti moral zagovarjati zaradi nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalmi.

Ranjeno štorkljo so oskrbeli v enem od zavetišč, a je poginila, po opisu pa bi lahko ustrezala tisti, katere posnetek je tudi zaokrožil po spletu.

Osumljenemu so že zasegli orožje, v zadnjih letih pa na Mariborskem tovrstnih kaznivih dejanj ni bilo.

PŠ