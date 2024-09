Slovenska Bistrica: prihaja Športni vikend!

Še več športnih izzivov in dobrodelnost. To je rdeča nit letošnjega Športnega vikenda, ki ga že desetič prireja Športna zveza Občine Slovenska Bistrica.

Pestro bo od petka do nedelje, napoveduje sekretar Tadej Repnik: »V petek pripravljamo dobrodelno nogometno tekmo med gospodarstvom in negospodarstvom, kjer bomo obenem z dobrodelno dražbo zbirali sredstva za socialno ogrožene družine, katerih otroci se ukvarjajo s športom. Pride Kristjan Čeh, evropski in svetovni prvak v metu diska, ki bo podaril v dražbo svoj podpisani disk in pa Ivan Trajkovič, tekvondoist iz Sl. Bistrice, ki bo podaril v dražbo podpisano kimono.«

Športni vikend se bo v soboto nadaljeval v dopoldanskem času s turnirji v tenisu, judu in boksu za mlajše kategorije. Popoldne pa bodo turnirji v tenisu, odbojki na mivki ter v košarki 3 x 3.

V nedeljo pa izziv za koledarje. Po petih letih na Bistriškem znova obujajo kolesarski skok na Tri kralje, prav tako prirejajo še planinski pohod na Tri kralje.

Vse prireditve so brezplačne, razen kolesarskega vzpona. Prijave in vse druge informacije pa na spletni strani Športne zveze občine Slovenska Bistrica (https://www.szosb.si/). (B. Petelinšek)