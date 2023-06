Slovenska Bistrica: plesni studio širi plesno kulturo med vse generacije ljudi

Iz Plesnega studia Plohl v Slovenski Bistrici prihajajo novice o dosežkih njihovih plesnih varovancev.

Aneta in Žan, sta postala državna prvaka

V Ivančni Gorici je 10. junija potekalo še zadnje državno prvenstvo v plesni sezoni 2022/2023. Plesni pari so se pomerili v kombinaciji 10 plesov (standardni in latinsko-ameriški plesi). Plesni studio Plohl je plesno sezono okronal z lepimi dosežki: V kategoriji mlajših pionirjev sta varovanca Luka Kovačič in Ema Ivaniševič zasedla 4. mesto. Med pionirji so se izjemno razveselili naslova državnih prvakov, ki sta nam ga priplesala Žan Skrbinek in Aneta Kavčič Računica, njuna klubska kolega Kristijan Mesarič in Julija Brence pa sta se zavihtela na 3. mesto. Tudi med mlajšimi mladinci so imeli dva predstavnika – Erik Rampre in Ana Vidovič, sta postala vice prvaka Slovenije, Lan Pristovnik in Mimi Godec pa sta se okronala z bronasto medaljo. Med mladinci so imeli kar tri predstavnike, med katerimi sta se najvišje povzpela Jaka Krošl in Žana Hudin, na odlično 3. mesto. Tian Kodrič Mlakar in Nina Bračič sta se uvrstila na 4. mesto, po šele petih mesecih skupne plesne poti. Nik Ivaniševič in Tia Šprem pa sta med mladinci zasedla 5. mesto.

1 od 5

Ponosni tudi na šest nazivov državnih prvakinj

V Laškem je 3. junija potekalo državno prvenstvo Umetniškega plesnega združenja Slovenije (UPZS). Na najbolj pomembnem tekmovanju te plesne sezone so se pomerili tudi varovanci plesnega studia Plohl.

Skupina žensk LATIN LADIES (Vesna Muc, Nastja Zacharias, Barbara Čičak, Nika Zalokar, Simona Smolar, Anja Hebar, Vojka Lešnik Tamer) je osvojila dva naziva državnih prvakinj in sicer v flamencu, prav tako pa tudi z novo show točko.

Plesni duo (Izaja Potočnik Smogavec in Sofia Sedovnik Coljnar) je osvojil prav tako dva naziva državnih prvakov v flamencu in v latin showu, ter drugo mesto v show programu s točko charlestona. V mladinski kategoriji so imeli solo nastop Zale Ježovnik, ki je s charlestonom osvojila svoj prvi naziv državne prvakinje. Bučen aplavz publike pa je požela ženska skupina seniork, ki je bila na omenjenem tekmovanju najstarejša predstavnica celotnega tekmovanja, kar jim je še v večji ponos, da pokažemo da za ples ni nikoli prepozno. Seniorska skupina FIT BABI je tako s svojim prepričljivim nastopom zloglasne Abbe dvignila gledalce na noge in si priplesala naziv državnih prvakinj.

»Ponosna in vesela sem, da imam možnost v svojem domačem kraju Slovenska Bistrica vzgajati nove plesne upe, širiti plesno kulturo med vse generacije ljudi, skrbeti s plesom za boljše in bolj kakovostno življenje ljudi, tako na fizičnem kot tudi psihičnem nivoju,« vsem tem uspehom ob rob dodaja vodja studia, mag. Martina Plohl.

(Povzeto po zapisu M. Plohl, foto: M. P.)