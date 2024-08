Mariborski operativno komunikacijski center so sinoči obvestili o ropu na območju Slovenske Bistrice.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so trije mladoletniki z uporabo telesne sile 32-letnemu moškemu odtujili in si protipravno prilastili njegovo denarnico ter ključe od avtomobila.

Osumljence so kmalu izsledili in jim zasegli odtujene predmete in jih vrnili oškodovancu.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper storilce podana kazenska ovadba.

PŠ