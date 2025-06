Slovenska Bistrica: Ko nujno potrebuješ medicinsko pomoč

Kako je organizirana nujna medicinska pomoč v Slovenski Bistrici? Kdaj v ambulanto NMP in kdaj v dežurno ambulanto?

Sistem nujne medicinske pomoči v Sl. Bistrici

v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica deluje 24 ur na dan, vsak dan 1 ekipa VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) in 2 ekipi NRV (nujno reševalno vozilo), ki se jih preko številke 112 aktivira v primeru življenje ogrožajočih stanj. Vozilo VUZ-a in NRV-ja sta aktivirana sočasno, zato bosta na cesti večkrat dve vozili zaporedoma z zvočno in svetlobno signalizacijo.

Ambulanta NMP

deluje 24 ur na dan, vsak dan in je namenjena obravnavi pacientov z nujnimi stanji. Nahaja se v pritličju stavbe D (nova stavba), vhod je označen – sledite oznakam za Nujno medicinsko pomoč. V kolikor je zdravnik z ekipo VUZ-a na terenu, v ambulanti NMP do zaključka intervencije ni dosegljiv.

Dežurna ambulanta

dela ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8:00 do 16:00 ure in je namenjena obravnavi pacientov z akutnimi stanji. Zdravnik je v ordinacijskem času stalno prisoten. Nahaja se v istih prostorih kot ambulanta NMP.