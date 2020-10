Slovenska Bistrica: Kdo je uničil fasado?

Zakonca Skrbiš iz Slovenske Bistrice sta minulo soboto doživela šok. Nepridipravi so ponoči njuno hišo in dvorišče polili neznano snov temno sive barve. Z njo so večji del fasade, dvorišče in leto dni star avto poškodovali in iznakazili do te mere, da potrebujejo popolno prenovo.

»Vsa okna so poškropljena, vhodna vrata, garažna vrata, fasada okrog in okrog, avto in okolica z letos na novo urejenimi skalnjaki in zasaditvijo … Vse je poškropljeno z neko črno snovjo, podobno izolirni masi. …« našteje Stanislav Skrbiš.

S tem nerazumnim in primitivnim dejanjem sta zakonca iz Samove ulice v Slovenski Bistrici oškodovana vsaj za 30.000 evrov.

Je bilo maščevanje?

Stanislav Skrbiš meni, da gre za sprevrženo dejanje nepridipravih iz maščevanja njemu, ki je zgolj vestno opravljal svojo službo: »Zaposlen sem na Komunali kot šofer vozila za odvoz odpadkov. K mojim nalogam spada tudi to, da obveščam nadrejene o nepravilnostih na terenu.

Vsakega, ki nastavi ob zabojniku večjo količino smeti, moramo prijaviti ter poslikati smeti, da se mu več zaračuna. To sem striktno delal, zdaj pa sem dobil posledice,« pravi Skrbiš, ki tudi domneva, kdo bi lahko bil pobudnik neljubega tega dogodka, češ da mu je v minulem tednu posredno pretil ‘da bo že dobil svojo porcijo’. »On je za odvoz dodatnih odpadkov dobil na položnici 30 evrov več, mi pa imamo zdaj škode vsaj za 30 tisoč evrov,« ocenjuje Skrbiš in pojasni, da se te temne snovi ne da očistiti, trdovratno se drži površine. »Fasado bomo morali odstraniti in narediti čisto na novo, okna in vrata zamenjati, vprašanje je, kako bo z avtom, ki je zdaj nevozen – najbrž bo treba menjati šipe, ga na novo pobarvati …«

Ste kaj videli, slišali?

Na policiji primer preiskujejo, storilca oz. storilce pa bo težko najti, saj na kraju ni bilo kakih sledov. Družina je o tem sprevrženem dogodku obvestila tudi javnost. Prosijo morebitne očividce oz. vse, ki imajo kakršno koli informacijo o tem dejanju, ki se je zgodilo v noči na soboto, obvestijo policijo.