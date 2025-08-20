SLOVENSKA BISTRICA En mladoletnik streljal, dva sta se pretepala

Bistriški policisti preiskujejo primer mladoletnika, ki je z zračno puško streljal na belo štorkljo, ki je zavarovana vrsta.

Ptica je poginila, posnetek streljanja pa je zaokrožil po spletu. Za neupravičeno ubijanje ali poškodovanje zavarovanih vrst živali je po slovenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen do treh let oziroma denarna kazen.

Varuhi živali dogodek označujejo za nevaren precedens, ki bi moral dobili ustrezen kazenski epilog. V naši državi letno zabeležijo okoli sto podobnih primerov, na območju Policijske uprave Maribor jih od leta 2022 ni bilo.

Po poročanju spletnih portalov pa so v Slovenski Bistrici zabeležili nov incident, kjer so bili vpleteni mladoletniki. Na gasilski veselici sta se v noči na nedeljo stepla 17-letnika,, pri čemer je eden staknil resne poškodbe in so ga morali oskrbeti v mariborskem UKC.

Po prvih ugotovitvah policije, ki primer še preiskuje, je spor iz verbalnega prerasel v fizično obračunavanje, mladeniča sta si v lase skočila na prostoru, ki ni bil pod nadzorom varnostnikov, osumljenca pa bodo ovadili zaradi nasilništva.

PŠ