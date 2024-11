Slovenska Bistrica: Božična akcija “Otrok daruje otroku – Veselje v paketu”

V Slovenski Bistrici prirejajo božično akcijo »Otrok daruje otroku: Veselje v paketu«, ki prinaša praznično veselje otrokom iz socialno šibkejših družin.

Z akcijo spodbujajo otroke in njihove starše, da skupaj pripravijo darilne pakete, polne igrač, knjig, oblačil in šolskih potrebščin. »Otroci s tem spoznajo pomen darovanja. Družinam v stiski pa se pričarajo topli božični trenutki,« je prepričana Petra Pristovnik iz Slovenske Bistrice, ki organizira akcijo: »Gre za spodbujanje solidarnosti med otroci, učijo se vrednot kot so empatija, sočutje in pripravljenost pomagati. Spoznajo, kako je lepo deliti z drugimi. Obenem pa pomagamo, prinašamo veselje tistim, ki to najbolj potrebujejo.«

Praznične pakete bodo zbirali v petek, 29. novembra, popoldne v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. Da bodo darila prišla v prave roke, pa bodo nato poskrbeli sodelavci Rdečega križa Slovenska Bistrica.

1 od 2

PODROBNEJE O AKCIJI:

Kaj lahko vključimo v paket? 📦

Igrače : kocke, avtomobilčke, punčke, sestavljanke, plišaste igrače itd.

: kocke, avtomobilčke, punčke, sestavljanke, plišaste igrače itd. Knjige : pravljice, slikanice, izobraževalne knjige za otroke.

: pravljice, slikanice, izobraževalne knjige za otroke. Oblačila : lepo ohranjeni kosi oblačil, primerni za različne starosti.

: lepo ohranjeni kosi oblačil, primerni za različne starosti. Šolske potrebščine : barvice, flomastri, pobarvanke, zvezki, šolski pribor.

: barvice, flomastri, pobarvanke, zvezki, šolski pribor. Druge potrebščine: kape, šali, rokavičke, zimski dodatki ❄️.

Podrobnosti o dogodku

📍 Kraj zbiranja: Slomškov dom Slovenska Bistrica

🗓️ Datum in ura: 29.11.2024, od 16:00 do 18:00

Naslov: Trg Alfonza Šarha 2, 2310 Slovenska Bistrica

Kako lahko sodelujete?