Slovenska Bistrica: Bistriška špajza spet odprta

V začetku septembra je ponovno odprla vrata Bistriška špajza, trgovina v centru Slovenske Bistrice, na Ljubljanski cesti 35.

Trgovina je v minulih letih večkrat menjala najemnike. Zdaj je poslovno priložnost v njej prepoznala Andreja Oprčkal Rak. Podjetnica ima s to dejavnostjo veliko izkušenj, saj že vrsto let vodi svojo trgovino tudi na drugem koncu mesta, na Ljubljanski cesti 127.

Trgovina je z njo pravzaprav že vse življenje. Začetke je tlakovala že njena mama, ki je leta 1986 odprla prvo trgovino, po njeni upokojitvi jo je prevzela Andreja in uspešno delovala vsa ta leta. Zdaj bo vodila kar dve trgovini. »To je zame nov izziv,« na kratko pojasni. A odločitvi gotovo botruje njeno dobro poznavanje navad in potreb lokalnih kupcev.

Bistriška špajza je samopostrežna trgovina z mešanim blagim, katere posebnost je, da v njej najdemo veliko izdelkov s slovenskih kmetij, in to višje kakovosti. Med drugim ponujajo kruh iz krušne peči, torte, drobno pecivo, slaščice in kekse, sveže meso in mesne izdelke, sadje višje kakovosti, sadne sokove, pijače, sire ter mlečne izdelke in mnogo drugega.

Andreja Oprčkal (desno) na odprtju Bistriške špajze.