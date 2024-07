Slovenska bakla včeraj v Poljčanah, danes v Slovenski Bistrici

Včeraj je Poljčane obiskala slovenska bakla. V športni dvorani je zbrane nagovorila podžupanja Dušanka Lužar Šajt. V tri kroge okrog dvorane so se podali predstavniki skoraj vseh devetih aktivnih športnih društev v Poljčanah: Rokoborski klub Poljčane, Judo klub Poljčane, NK Boč, Šolsko športno društvo Bogdan Krajnc, Športni klub EMI, Šahovski klub Slovenec Poljčane in Planinsko društvo Poljčane.

1 od 9

Danes je slovenska bakla obiskala še Slovensko Bistrico. Skupinski krog na atletskem stadionu so odtekli mladi športniki in športnice iz različnih bistriških klubov – košarkarji, odbojkarji, twirling klub, atleti, judoisti, nogometaši, plezalci, kolesarji in drugi. Ob njih so z olimpijsko baklo tekli nekdanji bistriški olimpijci – Boštjan Fridrih, Franc Očko, Filip Leščak in Ivan Trajkovič. Na prireditvi sta bila prisotna predstavnika Olimpijskega komiteja Slovenije. Prisotne sta pozdravila bistriški župan dr. Ivan Žagar in predsednik bistriške Športne zveze Bojan Fajs. Priznanje bistriške športne zveze so podelili judoistu Impola Galu Blažiču, ki je osvojil bronasto medaljo na minulem kadetskem EP. Izpostavili pa so še rezultate bratov Matica in Klemna Modrijančiča. Gre za bistriška atleta. Klemen je minuli vikend prvič postal članski državni prvak v skoku v daljino. Potrjeno pa že ima normo za nastop na SP za mladince, ki bo konec avgusta potekalo v Peruju. (GA, Foto: Poljčane – pariz2024.olympic.si, Slovenska Bistrica – GA)