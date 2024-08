Slovenke v Zrečah dvakrat igrale proti Litvi

Enajsti in dvanajsti dan poletnih priprav so slovenske košarkarice dočakale prvi pripravljalni tekmi. V Zrečah so se Slovenke dvakrat za zaprtimi vrati pomerile z Litovkami. Petkov obračun se je končal neodločeno 90:90, dan kasneje so bile Slovenke boljše s 84:70.

Obe tekmi je v prvi peterki začela tudi domačinka, Konjičanka Ajša Sivka. V petek je v svojo statistiko vpisala 4 točke in 8 skokov. Še precej bolje ji je šlo ob sobotni zmagi, ko je dosegla 12 točk in zbrala po 8 skokov in podaj.

Varovanke selektorja Georgiosa Dikaioulakosa sicer ostajajo v Zrečah. Za konec tritedenskega skupnega druženja bodo v četrtek in v petek prav tako za zaprtimi vrati odigrale še dve tekmi proti reprezentanci Črne gore. (Jure Mernik)

Foto: KZS