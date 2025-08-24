Slovenke do 16 let s tremi Cinkarnarkami evropske podprvakinje

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu divizije A v romunskem kraju Pitesti osvojila drugo mesto. Edina poraza so slovenske kadetinje doživele proti vrstnicam iz Španije – v finalu je bil izid 47:62, pred tem v skupinskem delu 30:61. Preostalih pet tekem so varovanke Roberta Stojkovića dobile. Boljše so bile od Latvijk (70:69), Britank (60:55), v osmini finala od Fink (68:53), v četrtfinalu od Srbkinj (68:51) in v polfinalu od Nemk (57:41). Del slovenske izbrane vrste so bile tudi članice Cinkarne Celje Ota Požin, Ines Fritz in Julija Bukovec. Požinovo so izbrali tudi v najboljšo peterko evropskega prvenstva. (Jure Mernik)

Foto: FIBA

