SLOVENIJA IMA TALENT Konjičanka Kira Štruc-Jurički navdušila občinstvo in žirijo + VIDEO

Mlada Konjičanka Kira Štruc-Jurički je v zadnji oddaji Slovenija ima talent na POP TV tako navdušila občinstvo in žirijo, da je prejela zlati gumb in se uvrstila neposredno v polfinale. Andrej Škufca, ki sicer velja za najstrožjega žiranta, je, kot je povedal, v Kiri našel vse tisto, kar po njegovem mnenju mora imeti prava zvezda.

Kira Štruc-Jurički, dijakinja 4. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, se je na oder podala s kar nekaj treme, za katero je menila, da jo moraš imeti, če ti nastop veliko pomeni. Izbrala je čustveno skladbo I’ll Never Love Again iz filma Zvezda je rojena. Ko je zapela zadnje tone, ji je občinstvo namenilo stoječe ovacije. S petjem je navdušila tako žirijo kot občinstvo.

»Občutki so bili neverjetni, navdušenje, presenečenje, veselje, tisto najbolj iskreno, sreča. Ker mi to toliko pomeni, brez čustev in solz ni šlo,« je dejala Kira, ki se te dni že pridno pripravlja na polfinalni nastop. »Za polfinalni nastop pri-pravljam nekaj drugačnega, kombinacijo petja in zabave, želim, da bi bila moja točka paša za oči in ušesa. Upam, da mi bo uspelo, časa ni več veliko,« je napovedala Kira.

Daljši prispevek o Kirinem nastopu je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (E. N., Vir in foto: POP TV)