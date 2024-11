SLOVENIJA IMA TALENT Kiri Štruc-Jurički z odličnim nastopom in največ glasovi občinstva uspel preboj v finale!

Konjičanki Kiri Štruc-Jurički je s sinočnjim odličnim nastopom in največ glasovi občinstva uspel preboj v finalno oddajo Slovenija ima talent.

Mlada Konjičanka je bila ob razglasitvi rezultatov vidno ganjena, predvsem pa ponosna, da je s svojim petjem uspela navdušiti tudi občinstvo. Gledalci so ji v zadnjih dneh, ko je potekalo glasovanje za preboj v finale, med petimi nastopajočimi namreč namenili največ glasov. Kira se je vsem, ki so ji namenili glas podpore, zahvalila in povedala, da so ji s tem uresničili sanje. Zdaj se že veseli nastopa v finalni oddaji Slovenija ima talent, ki bo na POP TV v dnevih pred božičem.

Kira s pesmijo, ki vliva moč

Za polfinale je Kira izbrala pesem, za katero pravi, da ji vliva moč. Odpela je pesem Feeling good, pri čemer je do izraza prišel močan vokal. Andrej, ki ji je na avdiciji namenil zlati gumb, je komentiral: “Kar poješ, mi začutimo. In tvoj izbor pesmi … fantastična si bila.” Lado je opazil, da ji trema še vedno povzroča preglavice, zato ji je svetoval, da čim več nastopa, Marjetka pa je ocenila, da je, glede na odličen nastop, trema lahko Kirina prijatlejica.

(Vir: POP TV)