Slovenci v pripravah na EuroBasket prvič zmagali



Slovenska moška košarkarska reprezentanca je vendarle dočakala prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo. Po štirih porazih – dveh proti Nemčiji ter Litvi in Latviji, so Slovenci v Stožicah s 93:81 premagali Veliko Britanijo. Eno vidnejših vlog je ob prvem zvezdniku reprezentance Luki Dončiću (28 točk, 10 podaj, 6 skokov) znova odigral tudi Klemen Prepelič. Bistričan je dosegel 12 točk in je bil tretji najboljši slovenski strelec.

Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Katovice bodo Slovenci v četrtek v Beogradu odigrali še tekmo s Srbi.