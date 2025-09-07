Slovenci preko Italije v četrtfinale EuroBasketa

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Na krilih Luke Dončića, ki je dal kar 42 točk, so Slovenci v Rigi s 84:77 premagali Italijane. Drugi najboljši slovenski strelec je bil Bistričan Klemen Prepelič z 11 doseženimi točkami.

Za Slovenijo je to osma uvrstitev med najboljših osem na zadnjih devetih EuroBasketih. Pred četrtfinalom je izpadla le leta 2015 v Franciji. Naslednji tekmeci Slovenije bodo aktualni svetovni prvaki iz Nemčije.

Foto: FIBA

