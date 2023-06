Slov. Konjice: izšla monografija o Adelmi von Vay

Monografija Na valovih duha govori o prijateljevanju Adelmo von Vay in Caroline Corner in osvetli mnoge podrobnosti iz njunih življenj, še posebno v časa, ki sta ga preživeli v Slovenskih Konjicah.

Ustvarjalci monografije Na valovih duha so bili na predstavitvi v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice upravičeno dobre volje. Ne samo, da je bila avla dodobra napolnjena za obiskovalci, med njimi so bili tudi mnogi ‘pričevalci’, ki so v zadnjem delu večera pripovedovali o svojih ali izkušnjah svojih staršev z grofico Adelmo von Vay.

Nova monografija, ki sta jo pod vodstvom Maje Furman predstavila njena avtorja Anton Rozman in mag. Aleksandra Boldin skupaj z gostjo dr. Neno Židov in ob imenitnem glasbenem zaključku sopranistke Andreje Obrul, predstavlja Adelmo von Vay v lokalnem konjiškem okolju, kjer izpostavlja njeno humanitarno in dobrodelno delovanje, opisuje njeno vlogo zdravilke in začetnica spiritizma na Slovenskem in Madžarskem.

‘Bila je izjemno izobražena, govorila je več jezikov, med drugimi tudi latinščino in grščino, in je lahko tako brala in komunicirala z mnogimi ljudmi na svetu,’ je med drugim na predstavitvi povedal Rozman. ‘Napisala je po sto pisem na mesec in bila avtorica in soavtorica več (okoli 20) knjig, večinoma s področja spiritizma in okultizma, ki so bile napisane v nemščini.’

Za zdravljenje ni nikoli izstavljala računov, čeprav je bila zelo uspešna in so se nanjo za pomoč obračali ljudje iz vsega sveta, tako bogati kot revni. Uporabljala je homeopatska zdravila, energetske vode, diete, kopeli, hipnotizirala in zdravila tudi na daljavo. Svoja dela naj bi pisala v transu podobnem stanju, za katerega je Adelma menila, da v njem vzpostavlja stik z duhovi.

Čeprav jo mnogi opisujejo kot dobrodelno, dobrosrčno in nesebično osebo, zagovorniki spiritizma slavijo kot evangelistko novo dobe, je bilo tudi mnogo teh, ki so njeno delovanje na različne načine obsojali. Kljub temu je odločno vztrajala pri svojem, zato avtorja monografije menita, da je lahko svetel vzgled tudi v sedanjem času. To sta opisala na 267 straneh monografije z več kot 100 slikami.

Podnaslov monografije Na valovih duha je Adelma Von Vay in Caroline Corner – Moj obisk Štajerske. Caroline Corner je bila zelo znana angleška spiritualistka in pisateljico iz Londona, ki je v zgodnjih osemdesetih letih devetnajstega stoletja preživljala poletja v dvorcu Vayevih v Slovenskih Konjicah (danes stavba znan kot Baronvaj) in je svoje vtise s počitnikovanja strnila v dveh knjižicah. Besedilo je na voljo v monografiji.

Adelma von Vay je pokopana na konjiškem pokopališču (umrla stara 85 let, 24. maja 1925), kjer ob njenem grobu še danes mnogi naslavljajo nanjo svoje prošnje, saj verjamejo v njeno moč in dobrosrčnost. Na konjiški predstavitvi monografije se je iz občinstva oglasila obiskovalka, ki je povedala, kako je zaman iskala založen denar, potem pa je za pomoč ob grobu zaprosila grofico. Denar je našla.

Valerija Motaln

