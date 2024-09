Slivovi cmoki

Potrebujemo:

500 gramov krompirja

150 gramov moke (pol ostre, pol mehke)

30 gramov masla ali margarine

1 jajce

ščepec soli

malo naribanega muškatnega oreščka

12 čvrstih sliv

Za posip:

100 gramov sladkorja

100 gramov drobtin

60 gramov masla

cimet po okusu

Priprava:

Krompir skuhajte, olupite in pretlačite. Toplemu (ne vročemu) krompirju primešajte maslo, muškatni orešček, sol, jajce in moko. Testo na hitro pregnetite. Razvaljajte ga na pol centimetra debelo in razrežite na kvadrate v velikosti 5 x 5 cm. Na sredino vsakega kvadrata položite po eno razkoščičeno slivo. V vsako slivo dodajte kocko ali 2 sladkorja. Testo pazljivo zvijte v cmok. Cmoke kuhajte pokrite v vreli slani vodi. Pripravljeni so, ko priplavajo na površino. Cmoke prelijte s prepraženimi drobtinami, ki ste jim, že ohlajenim, dodali sladkor. Po želji dodajte malo cimeta.

