Slivova marmelada iz pečice ali z želirnim sladkorjem

Če pripravljamo marmelado v pečici, potrebujemo sladkor (pol kilograma) in okoli 3 kilograme sliv. Vse skupaj pa damo v visok pekač. Mešanici lahko dodamo začimbe, kot so rum, vanilijev sladkor, ingver … Pečemo v pečici ogreti na 170 stopinj Celzija do dve uri. Med peko bodo slive izločale tekočino, zato pazimo, da pekač ne bo napolnjen do vrha. Marmelado iz sliv vsake toliko premešamo, ko doseže pravo gostoto, pa jo lahko še dobro zmešamo s paličnim mešalnikom in napolnimo v kozarce.

Slivova marmelada, ki ji dodamo želirni sladkor, je narejena zelo hitro. Za dva kilograma izkoščičenih sliv potrebujemo en kilogram želirnega sladkorja. Slive skupaj s sladkorjem segrevamo na ognju do vretja, nato pa še od pet do deset minut kuhamo. Vmes je treba ves čas mešati. Marmelado iz sliv polnimo v vroče kozarce in počasi ohlajamo pod odejo.

Marmelada iz sliv bo obstojnejša, če v kozarcih ne bo zračnih mehurčkov in če bodo kozarci tesno zaprti. Slivova marmelada bo dlje zdržala tudi, če boste napolnjene in zaprte kozarce za deset minut postavili na glavo , da boste vedeli, ali so pokrovčki dobro zaprti.

