Slatinski gimnazijec Brest Lenarčič osvojil zlato medaljo na lingvistični olimpijadi v Braziliji

Brest Lenarčič, dijak ŠC Rogaška Slatina, je osvojil zlato medaljo na lingvistični olimpijadi v Braziliji.

V Braziliji se je zaključila letošnja 21. Mednarodna lingvistična olimpijada. V konkurenci 212 tekmovalcev iz 39 držav je član slovenske ekipe Brest Lenarčič, dijak rpograma gimnazija na ŠC Rogaška Slatina, osvojil zlato medaljo. Odkar Slovenija sodeluje na mednarodni lingvistični olimpijadi, je to prvo zlato za Slovenijo, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Olimpijada je med 23. in 31. julijem potekala na Univerzi v Brasilii, v njej pa je sodelovala ekipa dveh slovenskih dijakinj in dveh dijakov. Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije so Slovenijo poleg Lenarčiča iz Šolskega centra Rogaška Slatina zastopali še dijakinji Nives Gošnjak iz Šolskega centra Velenje, Patricia Király iz Gimnazije Bežigrad ter dijak Bruno Žižmund iz Zavoda sv. Frančiška Saleškega, Gimnazije Želimlje.

Lenarčič si je v konkurenci 212 tekmovalcev in tekmovalk iz 39 držav priboril zlato medaljo in nagrado za eno najboljšo rešitev naloge. Király si je s svojim znanjem priborila srebrno medaljo, na ekipni tekmi pa celotna ekipa bron.

Tekmovanje je najprej potekalo individualno, kjer so tekmovalci šest ur reševali lingvistične naloge. En dan pa je bil rezerviran tudi za ekipno tekmo, kjer so ekipe lingvistične naloge reševale štiri ure, so še sporočili iz zveze.

(Vir: ZOTKS)