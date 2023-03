Slatinskemu podjetniku Ivanu Cajzeku še nagrada za izjemne gospodarske dosežke

Slatinski podjetnik Ivan Cajzek je sinoči prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne gospodarske dosežke lani.

Lastnik GIC Gradenj, sicer tudi podjetnik leta 2022 po izboru Obrtno-podjetniške zbornice, je podjetje ustanovil leta 1990. V obdobju njegovega vodenja je postalo prepoznaven igralec na trgu v Sloveniji in v delu Hrvaške, so zapisali pri GZS.

Družba GIC Gradnje se ukvarja z izvajanjem celovitih storitev v gradbeni panogi in sodeluje tudi pri najzahtevnejših projektih, kot so letališča, pametne tovarne, poslovne stavbe… Podjetje se ponaša z več kot 1000 dokončanimi projekti, med drugim je nedavno zgradilo novi terminal na ljubljanskem letališču.

V GZS dodajajo, da so GIC Gradnje eno redkih podjetij iz panoge, ki ima prijavljeno raziskovalno-razvojno dejavnost pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), družba pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih konzorcijih. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po petodstotni stopnji, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za osem odstotkov letno. (NK; STA, Foto: GZS)

