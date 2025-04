Slastni bučkini zvitki

Sestavine:

2 bučki

10 rezin kuhanega pršuta

10 rezin poljubnega sira

5 žlic drobtin

3 žlice naribanega parmezana

sol in poper

Priprava:

1. korak:

Bučko operemo in ji odrežemo oba konca. Z nožem ali z lupilcem jo po dolžini razrežemo na tanke trakove, približno 2 mm. Po celotni površini peki papirja potresemo drobtine in parmezan, začinimo s soljo in poprom. Po enakomerno razporejeni mešanici drobtin razporedimo bučkine trakove in jih nato še obrnemo, da se drobtine primejo na obe strani. Če se drobtine nočejo prijeti, trakove bučk namažemo z malo olivnega olja.

2. korak:

Rezine kuhanega pršuta razrežemo na tretjine oz. v velikosti širine bučke, enako naredimo s sirom. Na trakove bučk polagamo najprej trakove pršuta in čezenj položimo še trakove sira in jih nato zvijemo v rolice. Če zvitki lezejo narazen, jih stabiliziramo z zobotrebci.

3. korak:

Pekač obložimo s papirjem za peko in bučkine zvitke polagamo nanj. Pečemo jih v pečici pri

180°C, približno 20 minut. Bučkini zvitki so okusni tako topli kot hladni.

Za bučkine zvitke lahko namesto kuhanega pršuta uporabimo pršut ali slanino ali pa jih

pripravimo samo s sirom, tudi tako bodo zelo okusni.