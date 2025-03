Sladek krompir ne sadimo iz gomoljev, ampak iz podtaknjencev.

Gojenje sladkega krompirja na domačem vrtu ni zahtevno, če se upoštevajo osnovna pravila glede izbire sort, priprave tal, sajenja in nege rastlin. S pravilno oskrbo lahko že jeseni uživate v bogatem in hranljivem pridelku, ki je odličen dodatek različnim jedem.

Sladek krompir se ne sadi iz gomoljev, kot običajni krompir, temveč iz potaknjencev ali mladih poganjkov. Ti poganjki se lahko vzgojijo doma tako, da se gomolj postavi v kozarec z vodo ali položi na vlažno prst, dokler ne razvije korenin in stebel. Med priljubljenimi sortami so ‘Beauregard’, ‘Evangeline’ in ‘Georgia Jet’. Za uspešno rast sladkega krompirja je ključna dobro odcedna in bogata zemlja, pred sajenjem pa je priporočljivo dognojevanje z dobro uležanim hlevskim gnojem.

Poganjke sladkega krompirja sadimo, ko mine nevarnost pozebe, običajno sredi maja. Priporočljiva razdalja med rastlinami je 30 do 40 cm, med vrstami pa 80 do 100 cm. Sladek krompir potrebuje topla tla in stabilne temperature, zato ga ne smemo saditi prezgodaj. Za rast potrebuje toploto in sonce in redno zalivanje. Sladek krompir dozori v približno 90 do 120 dneh po sajenju, ko rastlina dobi porumenele liste in suha stebla. Gomolji se izkopljejo previdno, nato pa jih je potrebno nekaj dni sušiti na toplem in suhem mestu.

Hranimo ga pri temperaturi med 13 in 16 °C v suhem in temnem prostoru.