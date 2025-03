Sladek krompir iz cvrtnika na vroč zrak

Potrebujemo:

sladek krompir

olivno olje

kumino (ščep)

česen (pol žličke)

mleto sladko papriko (1 žlička)

cimet (po želji en ščep)

sol in poper

Eden ključnih nasvetov za hrustljav sladek krompirček iz cvrtnika na topel zrak je rezanje celotnega gomolja na enakomerne palčke, seveda potem, ko ga operemo in olupimo. Če bodo palčke narezanega krompirja enakomerne, se bodo tudi bolj enakomerno pekle v pečici. Okoli centimetra naj bodo narezani gomolji, saj se med peko še malo skrčijo.

Narezan krompir stresemo v večjo skledo in dodamo olje, kumino, česen, papriko, cimet, sol in poper ter premešamo, da se začimbe lepo razporedijo po vseh krompirjevih palčkah. Previdno ga razporedimo v košaro cvrtnika, da zagotovimo enakomeren pretok zraka.

Pečemo ga 15 minut na 190 stopinjah, nato košaro s krompirjem pretresemo. Pečemo še 10 minut oziroma po potrebi.

Ko je sladek krompir pečen, ga lahko pred serviranjem potresemo z nekaj morske soli in postrežemo z omako za burgerje, kečapom, medeno gorčico ali majonezo.