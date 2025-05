Slabe sosede lubenic in melon v vrtu so buče in bučke.

V mesecu maju v vrtu sadimo lubenice in melone. Obe rastlini obožujeta toploto in zahtevata veliko vode ter z organskimi hranili bogato prst. Na vrtu ju običajno vzgajamo iz sadik. Na prosto ju presajamo v drugi polovici maja in v začetku junija, približno takrat kot druge plodovke. Optimalna temperatura tal ob presajanju je od 15 do 20 stopinj Celzija. V času razvoja plodov pa je zanje najbolj ugodna temperatura med 25 in 27 stopinj Celzija. Čeprav bi morda pričakovali, da, bolj, ko bo poletje vroče, bolj bodo lubenice in melone rasle in tvorile plodove, to ne drži. Pri temperaturah, višjih od 35 stopinj Celzija se tvorjenje plodov upočasni oziroma je slabše. Za dobro rast lubenic in melon je treba na vrtu izbrati primerno, zelo osončeno mesto, rastejo pa tudi v rastlinjakih, jim pravilno pripraviti tla in jih obdati z dobrimi sosedi. Ti so sladka koruza, fižol, grah, črna redkev, rdeča pesa, tudi bazilika. Lubenice so prijateljice krompirja, medtem ko melone niso. Slabi sosedi obeh pa so še bučke in buče.

Ker razvijejo obilno listno maso in se zelo razrastejo, potrebujejo dovolj prostora. Ena rastlina potrebuje približno štiri kvadratne metre, vendar to ne pomeni, da bomo na takšni površini sadili le po eno. Na pol kvadratnega metra lahko posadimo dve rastlini, potem pa njuno razrast usmerjamo z grede, vsako v svojo smer. Zato so za njuno sajenje najbolj primerne robne gredice, da dolge vitice med rastjo lahko usmerjamo na travo oziroma površino ob zelenjavnem vrtu.

Dobro rastejo tudi na kompostnem kupu. Melone pa lahko rastejo tudi ob opori, podobno kot kumare. Tla okoli rastlin je treba vsake toliko okopati in zrahljati, da bodo imele dovolj kisika. Okoli njih namestimo zastirko, ki bo v tleh zadrževala vodo. Redno jim odstranjujemo posušene liste in nerazvite plodove. Lubenice in melone potrebujejo veliko vode in jih je treba redno in obilno zalivati, tako da voda prodre globoko v zemljo. Nikoli jih ne zalivamo po listih. Ko bodo njuni plodovi začeli dozorevati, namakanje ali zalivanje zmanjšamo, saj bodo v nasprotnem začeli pokati. Pobiramo jih konec julija in avgusta. Melone bodo dozorele konec julija, v začetku avgusta, nekoliko prej kot lubenice. Pobiramo jih, ko je na peclju vidna milimetrska razpoka, plod pa je dobro obarvan. Zaznali bomo tudi njihov značilni vonj. Zrelost lubenice prepoznamo po tem, da sta list in vitica ob peclju posušena, lisa na plodu, ki je na zemlji, pa povsem bela. Na vsaki rastlini naj bi zrasli od dva do trije plodovi.