SL. KONJICE: Zgodovinski dvorec Golič pred celovito prenovo

Dvorec Golič v Dobrnežu pri Slovenskih Konjicah je več desetletij propadal. Novi lastnik zdaj namerava ta kulturni spomenik prenoviti in mu dati novo vsebino.

Dvorec Golič je renesančni nižinski grad, ki je v zadnjih desetletjih nezadržno propadal. Zdaj pa so že stekla prizadevanja za njegovo ohranitev. Lani poleti je celoten kompleks dvorca kupil Andrej Tinče, lastnik podjetja Tinles, ki se je odločil, da ga bo obnovil in namenil turistični dejavnosti.

Dolgotrajen nakupni postopek

»Za nakup dvorca smo se odločali že leta 2018, a so se v podjetju Zlati grič, ki je bil prejšnji lastnik, menjali lastniki in vodstvo, zato do nakupa takrat ni prišlo. Leta 2023 smo ponovno zasledili, da se dvorec prodaja, in se takoj povezali z nepremičninsko agencijo. V tednu dni smo vplačali aro. Ker je celoten dvorec pod spomeniškim varstvom in so imele predkupno pravico država, občina ter druge institucije, je trajalo skoraj leto dni, preden je bil nakup dokončno izpeljan. Kot novi lastnik smo bili pravnomočno vpisani v zemljiško knjigo septembra 2024,« pojasnjuje Andrej Tinče.

1 od 4

Kulturni spomenik in stroga pravila prenove

Dvorec Golič je bil leta 1998 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice).

Vsak poseg v objekt ali njegovo okolico mora biti izveden v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, območno enoto Celje. Novi lastnik se tega zaveda in poudarja, da ima z Zavodom dobre izkušnje.

K sodelovanju je pritegnil umetnostno zgodovinarko dr. Simono Kostanjšek Brglez, ki vodi vse aktivnosti prenove, od komunikacije z vsemi deležniki, preko raziskav spomenika, do priprave dokumentacije. Pripravlja tudi konservatorski načrt oziroma elaborat, ki bo služil načrtovalcem – arhitektom in izvajalcem pri nadaljnjih delih.

Obnova bo potekala v več fazah

»Dvorec bomo skušali obnoviti v določenem času – najprej celotno streho in odvodnjavanje. Prav tako načrtujemo ponovno zasaditev vrtov oziroma drevja okrog dvorca, da bo celoten sklop videti kot zaključena celota,« pravi Tinče.

Ocenjuje, da bo ob stabilni gospodarski klimi obnova trajala vsaj pet let, sicer še nekaj let več. Čiščenje okolice so začeli že pred meseci, samo obnovo pa so zastavili v več fazah. V prvih dveh letih se bodo posvetili obnovi strehe in temeljev, da preprečijo nadaljnje propadanje dvorca, nato bodo postopno sledila druga dela. Predvidoma bodo v pritličju uredili gostinski lokal, v nadstropju pa sobe.

Dvorec skupaj s parkom predstavlja zaokroženo celoto. Levo od objekta načrtujejo ureditev večjega parkirišča, ki ga v podjetju Tinles potrebujejo za svoje potrebe, delno pa bo služilo tudi javnosti. »V Slovenske Konjice dnevno prihaja veliko tovornjakov. Morda bo parkirišče namenjeno tudi avtodomom, načrtujemo še polnilnice za električne avtomobile. Potreba po tem je vsak dan večja,« razmišlja Tinče. Dodaja pa: »Vse ideje pa bomo morali dobro pretehtati tako z arhitekturnim birojem, s katerim sodelujemo in strokovnjaki s področja kulturne in naravne dediščine. Sami ne moremo prehitevati.«

Pridobivanje sredstev iz razpisov

Del sredstev bodo skušali pridobiti tudi iz drugih virov. Dr. Simona Kostanjšek Brglez pravi, da se trenutno aktivno prijavljajo na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za obdobje 2025 in 2026. »Radi bi pridobili 50 % nepovratnih sredstev za nujno in prepotrebno obnovo dvorca, ki je na nekaterih mestih že v precej slabem stanju.«

Za prvo fazo obnove, ki vključuje utrditev konstrukcijskih elementov, bi potrebovali približno 400 do 500 tisoč evrov. Celotna obnova pa bo še precej obsežnejša, tudi finančno.

Vseh izračunov še niso naredili. »Dvorec se nahaja v območju obrtno-industrijske cone, a kljub temu je določeno vplivno območje spomenika in vsi posegi na tem območju morajo biti usklajeni z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Tudi ureditev neposredne okolice dvora mora biti usklajena z Zavodom, kar pomeni, da se lastnik ne more samovoljno odločati za vrsto in način posegov, zasaditev idr., ampak je treba vse to uskladiti s spomeniškovarstveno službo in aktivirati ustrezne strokovnjake, kot so arboristi in krajinski arhitekti. Tako da že predhodne aktivnosti predstavljajo velik finančni zalogaj,« pravi Simona Kostanjšek Brglez.

Kaj pa stanovalci?

Čeprav je dvorec v zadnjih desetletjih močno propadal, so v njem še vedno stanovanja za dve družini, eno dvočlansko in eno štiričlansko.

»Vsa stanovanja so v zelo slabem stanju in neprimerna za življenje. Nevarno je že zadrževanje ob dvorcu, saj deli ometa, opek in drugo odpada s strehe in fasad, kaj šele življenje v dvorcu, ki je po ocenah statika mestoma v kritičnem stanju. Upam, da bomo skupaj – lastniki, stanovalci, občina in tudi druge institucije – našli ustrezno rešitev. V takih pogojih ljudje ne morejo živeti,« meni novi lastnik.

Podjetnik

Andrej Tinče je lastnik in direktor podjetja Tinles, srednje velikega podjetja, ki se ukvarja s transportom. Zaposlujejo okoli 60 sodelavcev, njihov vozni park pa obsega več kot 50 tovornjakov in dodatnih 30 prevoznih sredstev za različne logistične izzive. Poslovne prostore imajo na Liptovski ulici v Slovenskih Konjicah (za Lidlom), kjer pa jim primanjkuje parkirnih mest, zato želijo urediti dodatno parkirišče.

Andrej Tinče je v transportnem poslu že od svojega 18. leta. Takrat je od očeta prevzel manjše podjetje, ki ga je sprva vodil ob redni službi. Danes posluje že 31 let.

Obnove dvorca se ni lotil zgolj zase, poudarja: »Dvorec Golič je spomenik iz 16. stoletja, ki bo ostal naslednjim rodovom. Zadnjih 60 let ni imel pravega gospodarja in se ni nič vlagalo vanj. Objekt je v propadajočem stanju, zato je skrajni čas, da se nekaj naredi.«

(Pripravila: Bojana Petelinšek)