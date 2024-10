Sl. Konjice: Gasilske vaje z reševalci Res-Q 24

Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice je pred kratkim na trgu v Slovenskih Konjicah organiziralo odprte vaje za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, na katerih se jim je prostovoljno pridružilo konjiško podjetje Res-Q 24.

Podjetje Res-Q 24 je obiskovalcem predstavilo temeljne postopke oživljanja ter uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Konjiški gasilci so obiskovalce poučili o pravilni oskrbi ran, imobilizaciji udov ob poškodbah in pravilnem prenosu poškodovancev. Vsi obiskovalci so pridobili obilo novega znanja, ki ga bodo lahko s pridom uporabili v vsakdanjem življenju. (U. I.)