Sl. Bistrica: Zaključek praznovanja 15. rojstnega dne Vrtca Blaže in Nežica je potekal v športnem duhu

Vrtec Blaže in Nežica deluje v Slovenski Bistrici kot zasebni katoliški vrtec s koncesijo že od leta 2007. Letošnji 15. rojstni dan praznujejo že od začetka šolskega leta z raznimi prireditvami. Tako so organizirali pohod od Treh Kraljev do Črnega jezera, pripravili gledališko predstavo Zvezdica Zaspanka, pravljično urico z ustvarjalno delavnico Piščanček Pik, gibalni dan, kostanjev piknik, adventno delavnico, Miklavževanje, božično-novoletni bazar, velikonočno delavnico in medgeneracijsko srečanje z dedki in babicami.

Minulo soboto, 6. maja, pa so praznovanje sklenili v športnem duhu na 4. Slomškovi migalnici, ki so jo letos organizirali v okviru medgeneracijskega druženja in gibanja Šport in špas.

Kako so športali?

»Obiskovalce sta nagovorila ravnatelj Aleš Točaj in podžupan Občine Slovenska Bistrica Modest Motaln.

Za začetek smo z novo himno vrtca ogreli naše glasilke, nato še telesa, da smo se ogreti z zemljevidom odpravili na orientacijski pohod po mestu, kjer smo iskali štampiljke. Na parkirišču vrtca so nas pričakali gasilci, s pomočjo katerih smo preverjali naše sposobnosti ciljanja in poznavanja gasilske opreme. Skavti so nas učili vezati batmanske vozle, iz katerih se še Spiderman ni mogel rešit, vzgojiteljice so poskrbele za svetleče in bleščičaste tatooje. Naše igrišče se je s pomočjo Hophopovcev spremenilo v poligon, na katerega so se pognali najbolj pogumni. Pa tudi knjižni kotiček smo pripravili na igrišču, saj vsi športniki kdaj potrebujejo počitek.

Da pa niso uživali samo otroci, smo povabili še nekaj posebnih gostov za malo starejše obiskovalce. Pri nas so se oglasili Center za krepitev zdravja, ki preverili kakšen je naš pritisk in krvni sladkor, Ljudska univerza z Dnevnim centom Metulj, program Svit in Kmetija Rabič. Zabavno druženje se je končalo z izborom najmlajšega in najstarejšega udeleženca, izbrali smo tudi najštevilčnejšo družino. Vsi pravi športniki so dobili tudi medalje.

Poslovili smo z mislijo, da je dobro, če 365 dni gibamo in migamo vsi. Ko bo leto spet okoli se ponovno vidimo – takrat na 5. Slomškovi migalnici,« je sporočila vzgojiteljica Tina Pajek.