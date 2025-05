Sl. Bistrica: Novi državni rekordi in štiri medalje za domači klub

V soboto, 17. maja 2025, je Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica v sodelovanju s Plezalnim centrom Slovenska Bistrica uspešno organiziral tekmo državnega prvenstva v hitrostnem plezanju. Dinamična in atraktivna disciplina športnega plezanja je v Bistrico privabila 40 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije, ki so se pomerili v vseh starostnih kategorijah – od cicibanov do članov.

Hitrostno plezanje je izjemno eksplozivna disciplina, v kateri dva plezalca hkrati plezata po identični smeri, cilj pa je čim hitreje doseči vrh stene. Tokratna preizkušnja je postregla z izjemnimi nastopi in kar štirimi novimi državnimi rekordi, ki so jih dosegli: Hana Smode (ŠPO Celje) – 5,421 s (ml. deklice – kvalifikacije), Žiga Koroš (Koroški PK Prevalje) – 5,184 s (ml. dečki – finale), Vanesa Tanšek (ŠPO Celje) – 5,317 s (cicibanke – finale) in Matevž Škafar (PK Slovenske Konjice) – 6,158 s (cicibani – kvalifikacije).

Domači Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica je na tekmi zastopalo šest mladih plezalcev, ki so se izkazali z odličnimi nastopi in osvojili štiri medalje. Srebrne medalje sta osvojila Luka Vračko – cicibani (M-U13) in Zoja Leskovar – starejše deklice (Z-U17). Bronasti medalji pa Brin Lešnik – cicibani (M-U13) in Nina Goričan – starejše deklice (Z-U17).

Odlično sta plezala tudi Matic Kneževič (6. mesto) in Svit Pulko (7. mesto) med starejšimi dečki.

V Alpinističnem klubu Impol so izjemno ponosni na svoje tekmovalce, ki so z zagnanostjo, športnim duhom in vztrajnostjo uspešno zastopali domače barve. Zahvala gre tudi številnim prostovoljcem in obiskovalcem, ki so s podporo in energijo soustvarili prijetno športno vzdušje. (Foto: Plezalni center Sl. Bistrica, G. Kobale)