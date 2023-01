Sl. Bistrica: Prihaja nova zdravnica, ki bo lahko sprejela nove bolnike – Kako bo jutri med stavko?

S 1. januarjem je začel veljati ukrep interventnega zakona v zdravstvu, ki narekuje vpeljavo ambulant za neopredeljene bolnike oziroma bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Ministrstvo za zdravje je po vsej Sloveniji predvidelo skupno 94 takih ambulant. Eno tudi v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

Toda te ambulante v bistriškem ZD ne bodo vpeljali. Razlog? »19. januarja se bo v ZD zaposlila nova družinska zdravnica, ki bo sprejemala nove paciente. Tako potrebe po ambulanti za neopredeljene najverjetneje sploh ne bo,« pojasni strokovna direktorica, zdravnica Alenka Antolinc Košat.

Zdravniki zelo obremenjeni

Vsi sedanji zdravniki v občinah na Bistriškem, tako zaposleni v ZD kot koncesionarji, imajo polne glavarinske količnike, nihče več ne sprejema novih pacientov. V ZD so vso lansko leto imeli odprte razpise za zaposlitev specialista družinske medicine, specialista pediatrije in specialista urgentne medicine, toda prijav ni bilo. Zdaj pa so se vendarle dogovorili za prihod nove družinske zdravnice. To je Vesna Stefanović, ki je zadnja leta delala v ZD Črnomelj in se je odločila za prihod v ZD Slovenska Bistrica. Zaposlitev začenja 19. januarja.

Koliko bolnikov je brez svojega zdravnika?

»Nimamo podatka, koliko bolnikov na Bistriškem nima svojega izbranega zdravnika. Dvomim, da jih je za celo ambulanto, vendarle pa se dnevno pojavljajo vprašanja ter prošnje za sprejem pacientov,« pravi zdravnica Antolinc Košat. Vsi ti bodo po 19. januarju lahko dobili svojo družinsko zdravnico. Seveda bodo do tedaj vsi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, le-to tudi dobili (če bo nujno stanje v dežurni ambulanti, drugače pa pri katerem od družinskih zdravnikov, ki jih bodo potem predali tej družinski zdravnici), dodaja direktorica.

Stavko podpirajo!

Jutri, 11. januarja, je načrtovana splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov v vseh zdravstvenih zavodih v Sloveniji. Stavko podpirajo tudi vsi zdravniki, zaposleni v ZD Slovenska Bistrica, in se ji bodo predvidoma pridružili, so sporočili. Kljub stavki pa bodo pregledali vse akutno obolele ter vse bolnike pod 18. in nad 65. letom starosti.