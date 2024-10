Sl. Bistrica: Podjetje Elpro Križnič najbolj trajnostno naravnana tovarna

V Murski Soboti so 10. oktobra razglasili dobitnika kipca Tovarna leta 2024. Med tremi finalisti za lovoriko je bila tudi družba Elpro Križnič.

V podjetju, ki se je pred tremi leti preselilo iz Slovenskih Konjic v novo pametno tovarno v Slovenski Bistrici, so na nominacijo izjemno ponosni: »Počaščeni smo, da smo kot izbrani finalisti izbora Tovarne leta 2024 stali ob boku uspešnih in še slovenskih podjetij,« so dejali v vodstvu.

Konkurenca je bila močna; poleg Elpro Križnič sta se za lovoriko tovarna leta 2024 potegovali še podjetji Plastika Skaza in Siliko z Vrhnike, ki je zmagal v tem izboru.

Izbor tovarne leta so na Časniku Finance organizirali sedmo leto. Podelili so še dve nagradi, in sicer za trajnostno naravnanost tovarne in uspešen projekt digitalizacije v malem oziroma srednjem podjetju.

Pri trajnostni naravnanosti zmagal Elpro Križnič

Nagrada trajnostno naravnana tovarna je šla v roke predstavnikom družbe Elpro Križnič. »Nagrado so dobili, ker jim je v zadnjih treh letih zaradi uvedbe novega ali izboljšanega procesa, tehnologije, izdelka ali storitve uspelo najbolj zmanjšati porabo energije, surovin, vhodnih materialov, blaga, naravnih virov, onesnaževanje … ter povečati delež porabe energije iz obnovljivih virov, okoljsko manj škodljivih materialov in odpadkov, recikliranja in vnovične uporabe odpadnih snovi,« so utemeljili v strokovni komisiji.

Gradijo za prihodnje generacije

V vodstvu družinskega podjetja Elpro Križnič, ki zaposluje 110 ljudi, so hvaležni za novo izkušnjo, ki jih je, kot pravijo obogatila in naredila še ponosnejše, da so del te ekipe: »Naše podjetje, se pravi vodstvo in vsi zaposleni resnično verjamemo, da je to prava pot za našo družbo in za naše zanamce. Če bomo vsi v to verjeli, je naša prihodnost zagotovljena,« je na prireditvi dejala direktorica družbe mag. Sintija Križnič.

»Trudimo se, da smo skupaj dobri že danes za še boljši jutri vseh. Svet nam je dan v uporabo in v oskrbo za prihodnje generacije. Zato smatramo odgovorno prenašanje dobrih trajnostnih praks kot eno temeljnih dejavnosti novodobnega podjetništva.

Skupaj gradimo za prihodnje generacije, in sicer z znanjem nad izzive, s tehnologijo do popolnosti in s trajnostjo v prihodnost.«