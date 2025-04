SL. BISTRICA: Plesalke iz Plesnega studia Plohl osvojile naziv dvakratnih svetovnih prvakinj

Iz Plesnega studia Plohl v Slovenski Bistrici poročajo o izjemnem uspehu njihovih plesalk. Dekleta, poznane pod imenom Latin Ladies, so minulo soboto ponovno osvojile naziv dvakratnih svetovnih prvakinj.

Svetovno prvenstvo v latinsko ameriških in standardnih plesih svetovne plesne zveze (World Artistic Dance Federation ) je potekalo v Varšavi na Poljskem.

Dekleta trenirajo pod okriljem mednarodne koreografinje in trenerke mag. Martine Plohl.

Simona Smolar, Tinkara Kraner Smolar, Julija Šošter, Liljana Zrimšek, Nastja Zacharias, Vesna Muc in Barbara Čičak so v oba nastopa vložile veliko truda in energije, plesu pa namenile vsak trenutek prostega časa.

Prvi zlati pokal so v kategoriji ”Choreographed Latin American Style” osvojile s plesom Bombshell. Drugega pa s plesom Dirty dancing, ki je pa prav na tem prvenstvu doživel svoj debi. Odplesale so ga v kategoriji ”Synchronised Latin American Style”.

Oba zlata pokala sta našla svoj dom v Plesnem studiu Plohl v Slovenski Bistrici.

»Naziv svetovnega prvaka so sanje vsakega plesalca kakor tudi trenerja. Gre za pravi vrtiljak čustev, trenutek, ko se plesni svet sreča na enem mestu. Že samo stopiti na največji plesni parket terja veliko poguma, osvojiti naslov pa pomeni ohraniti mirno glavo, a ogenj v srcu. Dekleta so imela ravno pravšnjo mero adrenalina in mirnosti, kar je bila zmagovalna kombinacija prvenstva,« je po tekmi dejala Martina Plohl.