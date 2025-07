Sl. Bistrica: Nova avtobusna postaja do konca leta 2026?

Po več kot petnajstih letih vse kaže, da bo Slovenska Bistrica le dobila novo avtobusno postajo.

Staro avtobusno postajališče je bilo porušeno leta 2009 ob gradnji nove ceste in krožišča. Od takrat v mestu ni bilo ustrezno urejenega prostora za potnike, kar predstavlja veliko težavo zlasti za šolarje, dijake in starejše prebivalce.

Nova postaja bo postavljena do konca leta 2026, vrednost investicije pa bo po ocenah 2,5 milijona evrov. Imela bo sedem peronov, dve zastekljeni čakalnici, upravne prostore in nadstrešnico za kolesa. Zgrajeno bo tudi novo parkirišče s 37 mesti, med njimi bosta dve za invalide in dve za električna vozila. Urejeno bo še postajališče za taksiste ter nadstrešnica za električna kolesa s polnilno postajo.

Občina Slovenska Bistrica bo investicijo prijavila na evropski razpis za trajnostno mobilnost. Do 80 odstotkov stroškov naj bi pokril Kohezijski sklad, preostanek pa občinski proračun.