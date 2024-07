Sl. Bistrica: Nad tesnobo in stres – tudi s tehnikami sproščanja! Toda kako?

V Centru za krepitev zdravja v Slovenski Bistrici v juliju vsak petek poučujejo tehnike sproščanja. Delavnice so namenjena odraslim, ki bi se želeli naučiti tehnik sproščanja in z njihovo pomočjo ublažiti simptome stresa ter zmanjšati tesnobo.

Zakaj so tehnike sproščanja priporočljive in kako pogosto jih je dobro izvajati, pojasnjuje Vesna Pesek, mag. psih., iz Centra za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica:

»Vsakodnevno se srečujemo z mnogimi zahtevami, ki nas vznemirijo. Med vsemi aktivnostmi, ki jih počnemo, si je dobro vsak dan vzeti nekaj trenutkov oddiha, ko se popolnoma odklopimo od vsega in smo prisotni v trenutku. Raziskave so namreč pokazale, da sprostitev blagodejno vpliva na telesno in duševno zdravje. Pripomore k učinkovitejšemu spoprijemanju s stresom, izboljšanju spanja, zmanjšanju utrujenosti, izboljšanju koncentracije in spomina, lajšanju bolečine, zmanjševanju psihosomatskih bolezni (zvišan krvni pritisk, migrene, razdražljiv prebavni sistem …).

Spočijte si od obremenjujočih misli

Sprostite se lahko na različne načine, recimo preko različnih aktivnosti, ki jih radi počnete; izvrstno je denimo že gibanje v naravi. Gibanje na svežem zraku izboljša razpoloženje, zmanjšuje stres in pomaga pri premagovanju neprijetnih čustev, ki vas vsakodnevno ovirajo pri tem, da bi bili srečni. Že po nekaj minutah telesne aktivnosti boste aktivirali tudi hormon sreče, zaradi katerega se boste dobro počutili. Zato je že sprehod lahko zelo dobra priložnost, da se spočijete od nezaželenih in obremenjujočih misli. Barve in zvoki v naravi delujejo pomirjajoče in vas bodo vselej sprostile ter napolnile z energijo, zato izkoristite prihajajoče tople poletne dneve in preživite čim več časa v naravi. Telo in psiha vam bosta hvaležni.

Sprostite se pa lahko tudi z drugimi aktivnostmi, ki vas veselijo, recimo z vrtnarjenjem, športnimi aktivnostmi, branjem, poslušanjem in ukvarjanjem z glasbo … Pomembno je, da se zavedate, kaj je tisto, kar vas sprosti in te aktivnosti redno izvajate.

Vsem dostopne tehnike sproščanja

Do sprostitve vam lahko pomagajo tudi dokazano učinkovite in vsem dostopne tehnike sproščanja: dihalne vaje, čuječnost, meditacija, vizualizacija pomirjujočega kraja, postopna mišična sprostitev, avtogeni trening.

Vzemite si čas zase

Vse naštete tehnike postanejo učinkovitejše, če jih redno izvajate, čeprav krajši čas (npr. 5 ali 10 minut), kot pa če jih vadite občasno in dlje (recimo 1x na teden po 1 uro). Če bi se želeli naučiti različnih tehnik sproščanja, vas vabimo, da se nam v juliju pridružite na tedenskih petkovih sproščanjih v Centru za krepitev zdravja Slovenska Bistrica. Vzemite si čas zase, za resnično umiritev in globoko sprostitev.

Delavnica je namenjena odraslim, ki bi se želeli naučiti tehnik sproščanja in z njihovo pomočjo ublažiti simptome stresa ter zmanjšati tesnobo. Na delavnici se boste seznanili z osnovnimi značilnostmi sproščanja in praktično izvedli različne tehnike sproščanja. Spoznali boste njihove prednosti in dobili priporočila, da jih boste lahko izvajali tudi doma. Začnite dan umirjeni in se nam pridružite,” dodaja Vesna Pesek.