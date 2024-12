Sl. Bistrica: Miklavž razveselil otroke na OŠ Minka

V torek, 3. decembra, je sv. Miklavž že tradicionalno obiskal Osnovno šolo Minke Namestnik Sonja v Slovenski Bistrici.

Njegov prihod je pričaral toplino in veselje, saj so se otroci ob njegovem obisku razveselili ne le daril, temveč tudi iskrene pozornosti in prijaznih besed.

Miklavž, ki ga v sodelovanju organizirajo lokalni mediji Bistriške novice in Radio Rogla s podporo Komunale Slovenska Bistrica, je na šolo prišel z darili za prav vsakega otroka. Poleg darilnih paketov s pecivom, ki so razveselili vse učence, je s seboj prinesel tudi posebno sladko presenečenje – torto, ki so jo pripravili v Pekarni Strnad.

Otroci so dobrotnika pozdravili s pesmijo in nasmehi, kar je ustvarilo čaroben, prazničen trenutek, poln topline in hvaležnosti. Ob koncu obiska so se mu še zahvalili ter zaželeli srečno pot na nadaljnjih obiskih.

