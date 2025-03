SL. BISTRICA: Med dobitniki občinskih priznanj odbojkarja Žiga in Tonček Štern

Nocoj bo v viteški dvorani Bistriškega gradu slavnostna akademija ob prazniku Občine Slovenska Bistrica.

Slavnostni govornik bo podžupan Modest Motaln. V kulturnem programu akademije bo nastopila Moška komorna skupina KUD Lojze Avžner z Zgornje Ložnice, ki jo vodi Mitja Krajnc.

Vsako leto ob prazniku podelijo občinska priznanja zaslužnim posameznikom ali organizacijam. Izročil jih bo župan dr. Ivan Žagar. Naziva častni občan tokrat ne bodo podelili. Listino občine bosta prejela Tonček in Žiga Štern, odbojkarja iz Slovenske Bistrice za vrhunske dosežke na področju športa. Podelili bodo tudi 3 priznanja občine, prejeli jih bodo: Aktiv kmečkih žena Kočno z Zgornje Polskave za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulinarične dediščine in več kot 40 let delovanja. Društvo gojiteljev malih živali Pragersko za 40-letno delovanje na področju reje malih živali. Ter Janja Rakuš iz Slovenske Bistrice za vrhunske dosežke na področju literature, filma in gledališča, tako doma kot v tujini.