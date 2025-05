Sl. Bistrica: Glasbena matineja, praznik ustvarjalnosti in povezovanja

Glasbena šola Slovenska Bistrica je 26. maja s tradicionalno Glasbeno matinejo nadaljevala niz nastopov, ki jih ob koncu šolskega leta pripravijo učenci vseh programov.

Dogodek je navdušil množico mladih poslušalcev in odraslih obiskovalcev in je ponovno dokazal, da glasbena šola igra pomembno vlogo v lokalni skupnosti.

Oder za 140 mladih ustvarjalcev

Glasbena matineja je potekala v srednješolski telovadnici, kjer je dopoldanski del obiskalo kar 700 otrok iz vrtcev in osnovnih šol, popoldne pa so program spremljali še starši, sorodniki in drugi ljubitelji glasbe. »Na odru se je zvrstilo okoli 140 nastopajočih – vsi naši šolski orkestri (pihalni, harmonikarski, godalni in kitarski), pevski zbor ter učenke baletnega oddelka,« je pojasnila ravnateljica Radmila Bikić Magdić. Matineja je imela tudi letos vsebinsko rdečo nit – otroci so skozi glasbo in ples uprizorili znano zgodbo Mačka Murija, ki letos praznuje 50. obletnico.

Dogodek je bil obenem namenjen tudi promociji glasbene šole, saj otrokom približa različne instrumente in umetniške programe, hkrati pa jih spodbuja k morebitni vključitvi v glasbeno izobraževanje.

Prav v tem tednu na šoli potekali vpisi v novo šolsko leto. Zanimanje je veliko, kar po besedah ravnateljice potrjuje dobro delo šole in širšo prepoznavnost javnega programa.

