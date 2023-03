Sl. Bistrica: Častniki so se s priznanji zahvalili zaslužnim članom

Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica je 10. marca priredilo zbor članic in članov.

Bistriško združenje vodi dr. Andrej Godec. Na zboru so uvodoma prisluhnili generalmajorju Dobranu Božiču, vojaškemu svetovalcu v kabinetu ministra za obrambo in predsedniku ZSČ, ki je imel predavanje o razmerah v Ukrajini in njihovem vplivu na Slovenijo. Nato pa so se posvetili pregledom poročil in načrtovanju letošnjih aktivnosti.

Prav tako so podelili priznanja in odlikovanja. Pisna priznanja ZSČ so prejeli Martin Capl, Simona Čoh, Alojz Gostenčnik in Marinka Kramberger. Bronasto medaljo Jurij Višnar, zlato medaljo Peter Turin, plaketo ZSČ pa Drago Mahorko.

Predsedstvo ZSČ je na predlog predsedstva Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica sprejelo sklep, da se Karlu Maliju, ki je dva mandata, v času od 2014 do 2022, uspešno vodil Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, podeli Zlata plaketa ZSČ, ki jo bo prejel na redni letni skupščini ZSČ 27. marca letos. (B. P., foto: Amadeja Mlakar)

