Sl. Bistrica bogatejša za nov športni center

V Slovenski Bistrici se je odprl nov športni center, Kineziološki center Džungla. Center odpira mlada športnica Staša Trajkovič, magistra kineziologije in trenerka atletike. V njem pa bosta delovala tudi brat in sestra – Gala in Ivan. Gre za družino s številnimi športnimi referencami, najširše je poznan prav taekwondoist in olimpijec Ivan Trajkovič. Namenjen je vsakomur, ki bi z vadbo želel izboljšati svojo fizično pripravljenost in si s tem izboljšati kakovost življenja, pojasnjuje Staša. Osredotočajo se tako na začetnike, ki se še učijo pravilnih gibalnih vzorcev, kot tudi na tiste, ki radi trenirajo z individualnim pristopom pod strokovnim vodstvom, pa tudi na športnike, ki jim nudijo celosten pristop pri postrehabilitaciji poškodb, preventivi ter sami kondicijski pripravi. V KC Džungla ponujajo individualne in skupinske vadbe ter vadbe v paru. »Urnikov skupin nimamo objavljenih, saj so skupine sestavljene glede na potrebe vadečih znotraj njih,« pojasnjuje Staša. KC Džungla deluje pod sloganom Vrnimo se k svojim koreninam – in kako ga razumeti? »Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Zaradi sodobnega načina življenja, v odrasli dobi kvaliteta naših gibalnih vzorcev upada, slabši smo v gibljivosti, moči, koordinacji ipd. Naše vadbe temeljijo na vračanju k njim.«

