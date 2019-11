Skutine miške na hitro

Sestavine

250 g skute

4 jajca

4 žlic mleka

2 žlici ruma

200 g moke

žlička pecilnega praška (zvrhana)

2 vrečki vaniljevega sladkorja

olje za peko palačink

sladkor v prahu za posip

Priprava

korak:

Skuto stresemo v skledo in jo z vilicami pretlačimo, da razdrobimo večje kose. Dodamo jajca, mleko, rum, moko, pecilni prašek in vaniljev sladkor ter premešamo, da dobimo enotno zmes.

korak:

Namastimo ponev in jo segrejemo, nato pa vanjo z žlico polagamo kupčke skutine mase in jih s hrbtno stranjo žlico malce sploščimo. Pečemo na srednji temperaturi. Ko se miške na spodnji strani zlato rjavo obarvajo, jih z lopatko obrnemo in zapečemo še na drugi strani.

korak:

Pečene miške odložimo na krožnik, obložen s papirnatimi brisačkami,in jih potrosimo z mletim sladkorjem. Postrežemo jih lahko z marmelado, vaniljevo kremo, kompotom ali čežano.

1 od 1

Hitra, sočna in rahla sladica, ki si jo lahko privoščimo za zajtrk, kosilo ali večerjo.