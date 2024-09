Skutina pita

Testo:

15 dag margarine

35 dag moke

pol zavitka pecilnega praška

10 dag sladkorja v prahu

2 rumenjaka

4 žlice ruma

Nadev:

15 dag sladkorja

3 jajca

1 vanilin sladkor

50 dag skute

naribana limonina lupinica

Za testo zmešamo moko, pecilni prašek in sladkor ter dodamo koščke margarine. Z rokami drobimo, da dobimo kašico, nato dodamo rumenjake, rum in lupinico. Na hitro zgnetemo krhko testo, zavijemo v folijo in pustimo počivati na hladnem najmanj pol ure.

Za nadev stepemo beljake v čvrst sneg. V mešalniku posebej zmešamo skuto, sladkor in vanilin sladkor. Dodamo rumenjake, limonino lupinico, ter dobro premešamo. Na koncu na rahlo vmešamo še beljake.

Testo razvaljamo na pol centimetra debelo in z njim obložimo pekač. Nekaj testa mora ostati, da z njim pokrijemo nadev. V tako pripravljen pekač, na krhko testo, vlijemo maso, pokrijemo s preostalim testom in pečemo 45 min pri 170oC.