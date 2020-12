Skupno število aktivno okuženih s koronavirusom na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem raste

Krivulja skupnega števila aktivno okuženih s koronavirusom na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem je obrnjena navzgor. Na števcu Ministrstva za zdravje je bilo v omenjenih štirih občinah v ponedeljek skupaj 423 aktivno okuženih, po včerajšnjih podatkih že 449. To pomeni nekaj več kot odstotek in pol prebivalstva ali največ doslej.

Do zdaj so v občinah Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica skupaj zabeležili 1.707 okužb s koronavirusom. Na Konjiškem in Vitanjskem se je do zdaj okužilo nekaj manj kot 6 odstotkov prebivalcev, na Zreškem in Oplotniškem približno odstotek več.

Podatki kažejo, da je bilo na omenjenem območju na začetku septembra le 6 okuženih. Okužbe pa so se začele hitreje širiti v drugi polovici oktobra. Po rahlem padcu števila okužb v prvi polovici novembra, pa se je krivulja nato znova obrnila navzgor.

‘Sledilnik covid-19’ šteje tudi število umrlih s koronavirusom v Sloveniji. Za zdaj so v omenjenih občinah zabeležili 16 takšnih primerov, osem med občani občine Slovenske Konjice, šest v Oplotnici, dva v Zrečah in nobenega v Vitanju. (Jure Mernik)

