Skupina Terme Olimia začenja obsežno obnovo Term Tuhelj

Skupina Terme Olimia začenja največji naložbeni cikel doslej: v obnovo Term Tuhelj bodo skupaj vložili okoli 27 milijonov evrov.

V Podčetrtku, na sedežu Term Olimia, so že podpisali pogodbo o začetku gradbenih del, ocenjenih na 12 milijonov evrov, kar je najvišja posamezna podpisana pogodba v zgodovini Skupine. Skupaj bodo v rekonstrukcijo zahodnega dela Term vložili okoli 27 milijovno evrov, so sporočili iz Skupine.

Nov naložbeni cikel se je začel že sredi lanskega leta, ko so pri Termah Tuhelj izgradili pokrito parkirišče s sončno elektrarno in kotlovnico, zdaj pa se lotevajo obsežnejših del: obnovili in razširili bodo ves zahodni del Term Tuhelj ter obogatili ponudbo z novo restavracijo, izgradili bodo novi namestitveni objekt s 46 sobami, zunaj bodo uredili novi trg z zelenimi strehami, sprehajalnimi potmi in recepcijo ter nadaljevali z digitalizacijo in naložbami v smeri zelenega razvoja, sporočajo iz Term Olimia. Dela naj bi končali spomladi prihodnje leto.

V Termah Tuhelj sicer dobro poslujejo . Terme Tuhelj so lani ustvarile 14 milijonov evrov prihodkov, kar je 19 odstotkov več kot leto prej. Obiskalo jih je 66.931 gostov, ki so ustvarili 165.518 nočitev, kar je pet odstotkov več kot lani. (NK, Foto: Terme Olimia)