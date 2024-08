Skozi celjski grad z živahnimi liki, povezanimi z dinastijo Celjskih

To poletje vas na Starem gradu Celje čaka prav posebno doživetje. Obiskovalce ob vstopu skozi vhod ob dogovorjenih terminih pričakajo vodniki, oblečeni v kostume iz časa Celjskih grofov, in jim celjski grad predstavijo malo drugače.

Na Celjskem gradu in v starem mestnem jedru se je namreč Zavod Celeia Celje letos prvič odločil poleti ponujati vodene oglede ob vnaprej določenih terminih in v različnih jezikih pod skupnim imenom Celje pod lupo. Nekaj podobnega so v preteklosti organizirali le v decembru.

Na Starem gradu obiskovalce lahko pričakajo grofica Veronika, pater Arnold, grajska dama Margareta, kronist Gregor Modri, vitez Parsifal in grajska dama Izabela. Živahni liki goste popeljejo skozi zgodbe in legende, ki so oblikovale usodo dvora največje dinastije pri nas. Vsak korak skozi viteške prostore in skrivnostna stolpa je tako korak nazaj v čas ljubezni, moči in spletk, ki so zaznamovale zgodovino gradu, prav vsak od vodnikov pa vodenju doda nekaj svojstvenega in privlačnega, tako je vsako vodenje nekoliko drugačno. »Dramatizacija teh zgodb, prepletena z avtentičnostjo in živahnimi prizori iz preteklosti, ustvarja interaktivno doživetje, ki se globoko vtisne v srce vsakega obiskovalca. Posebnost vodenj Celje pod lupo na celjskem gradu je poudarek na raziskovanju skritih kotičkov gradu. Romantične ruševine in srednjeveška obzidja vabijo k odkrivanju zgodovinskih podrobnosti in legend, ki oživijo pred očmi obiskovalca,« pravijo na Zavodu Celeia.

Vodenja so na voljo v več jezikih: slovenščini, angleščini in nemščini, vsako sredo in soboto v treh različnih terminih.