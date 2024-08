Skoraj vse celjske srednje šole bodo poleti osvežili

Obnova. Tudi celjske srednje šole bodo poleti deležne osvežitve.

Gimnazija Celje – Center. Celotna stavba naj bi bila prenovljena do konca leta.

Tako kot v osnovnih šolah, je tudi v srednjih ravno poletje najboljši čas za obnovitvena dela. Takrat namreč dijakov ni v šolskih prostorih in je tako obnova lažje izvedljiva, hkrati pa z deli ne motijo učnega procesa. Največ šol se v poletnih mesecih loti vsaj osnovnih obnovitvenih del, tako se dijaki po koncu poletnih počitnic vrnejo v osvežene šolske prostore. Nekatere celjske šole pa bodo to poletje izkoristile tudi za večja obnovitvena dela, ki se bodo ponekod zavlekla vse do konca leta.

Manjših obnovitvenih del se bodo lotile skoraj vse šole

Manjših obnovitvenih del, s katerimi bodo osvežili svoje prostore in izboljšali izkušnjo svojih dijakov, se bodo lotili pravzaprav na vseh šolah. Tako so se na Srednji zdravstveni šoli Celje že lotili vzdrževalnih del, popravil šolskega inventarja, beljenja in generalnega čiščenje učilnic ter šolskih prostorov. Različna vzdrževalna dela bodo potekala tudi na vseh treh lokacijah Šolskega centra Celje, na Gimnaziji Celje – Center in drugje. Ponekod pa se bodo lotili tudi večjih investicij. Več o tem pa preberite v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.