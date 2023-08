SKOMARJE Družina Štravs morala zaradi plazu zapustiti svoj dom

Po avgustovskem deževju se je morala družina Štravs s Skomarja izseliti iz hiše. Ni še znano, ali se bodo kdaj lahko vrnili v svoj dom.

Ko minulo soboto obiščemo prijetno domačijo na pobočju strmega hriba, še preden se cesta vzpne do vasi Skomarje, gospodar Jure Štravs koplje okoli svoje hiše. Že nič koliko dni zapored v pohorskih tleh vztrajno išče vodne žile, ki so po obilnem avgustovskem deževju poškodovale temelje družinske hiše.

Tam sta poleg Jureta živeli še njegova žena in mama, dokler pred dvema tednoma zaradi nevarnosti niso bili primorani zapustiti svojega doma.

Na tem mestu so si njihovi predniki dom ustvarili že pred stoletji, nam pove Jure Štravs, verjetno že več kot 400 let nazaj. »Nikoli si nismo mislili, da ga bomo morali prav mi zapustiti.«

Težave v začetku avgusta

Začelo se je že v prvih avgustovskih dneh, v noči, ko so Slovenijo zajele najhujše poplave v zgodovini države. Obilno večdnevno deževje je tako namočilo zemljo na vodnatem pobočju nad hišo Štravsovih, da voda ni imela več kam odtekati, bruhala je iz tal in si utirala pot v dolino. Tudi pod temelji družinske hiš

Daljšo reportažo lahko preberete v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes.

