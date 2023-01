SKOK V LETO 2023: V Celju silvestrovalo več kot 5 tisoč ljudi

Program Pravljičnega Celja 2022 se je zaključil s silvestrovanjem na prostem. 5.500 glava množica je v novo leto vstopila s skupino Kingston, zbrane pa je nagovoril tudi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.

Sklepno dejanje več kot trideset dnevnega prazničnega dogajanja v okviru Pravljičnega Celja 2022 je bilo silvestrovanje na prostem. Na Krekovem trgu v Celju se je zbralo okrog 5.500 ljudi, ki so se skupaj s skupino Kingston zabavali v zadnjih urah leta 2022 in prvih v letu 2023.

Zbrano množico je nagovoril tudi novi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač. Med drugim je dejal: »Naj bo nocojšnja noč priložnost, da drug drugemu zaželimo vse najboljše v letu, ki prihaja. Dobro zastavljenih ciljev, ki jih bo novo leto pripeljalo do uresničitve. Zdravja in z njim povezane skrbi zase ter druge, solidarnosti in povezanosti z ljudmi, ki nas obkrožajo. Vse to je s kančkom optimizma, volje in dobrosrčnosti tudi pot do sreče, ki si je vsi želimo.«

Več pa v Celjanu, ki v sredo prihaja na prodajna mesta.